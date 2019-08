Mertens a Sky: "Abbiamo giocato bene ma non abbiamo concretizzato. Non è un passo indietro"

Dopo la sconfitta contro il Barcellona, l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto bene, palleggiando e provando a segnare. Purtroppo non abbiamo concretizzato e a volte abbiamo sbagliato anche l'ultimo passaggio., Il Barcellona ha segnato, noi no. Siamo in preparazione, non è assolutamente un passo indietro. Mi sento bene, faceva caldo ma abbiamo corso e giocato bene".