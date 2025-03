Mertens annuncia l'addio al Gala: "Ho molti dolori, a fine stagione voglio lasciare la squadra"

A distanza di due anni e mezzo dal suo addio al Napoli, Dries Mertens non è mai stato dimenticato. Né dai tifosi partenopei né dagli appassionati di calcio e dai suoi fans ovviamente, nemmeno quando ha scelto di trascorrere il tramonto di carriera in Turchia. Seppur scegliendo la migliore squadra al momento per performance e trofei vinti (due volte di fila campione di Super Lig), ossia il Galatasaray, l'attaccante belga di 37 anni ha avuto un ruolo fondamentale con i Leoni.

Molla il colpo. Anche nelle ultime due vittorie di campionato del Galatasaray, anche se è arrivata alle orecchie una decisione che ha lasciato sul posto chiunque. Mertens infatti, dopo averne parlato con il suo allenatore, Okan Buruk, ha comunicato di voler lasciare la squadra alla fine della stagione. Stando a quanto rivelato dal quotidiano turco Tavkim, l'ex Napoli ha confidato: "Dopo gli allenamenti e le partite, ho molti dolori. Alla fine della stagione voglio lasciare la squadra. La mia condizione fisica non è più quella di una volta". Quest'anno Mertens ha giocato 41 partite, firmato solo 5 gol ma tracciando la bellezza di 18 assist complessivi con la maglia del Galatasaray.