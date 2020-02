Messi: "Conosco i napoletani e la loro follia per il calcio. Lavezzi mi ha raccontato..."

Leo Messi, stella del Barcellona, non vede l'ora di affrontare il Napoli. Nella sua intervista al Mundo Deportivo, l'argentino ha dichiarato: "Conosco i napoletani e la loro follia per il calcio. Ho avuto alcuni compagni che hanno giocato lì, come Lavezzi, e mi ha raccontato cosa ha vissuto e per questo sono entusiasta di andarci".