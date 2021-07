Messico, Araujo su Lozano: "Sono triste, in nazionale non c'è un altro Chucky"

Néstor Araujo, difensore della nazionale messicana, ha parlato ai microfoni di TUDN della grave perdita di Hirving Lozano per la Tricolor: "Sono triste e agitato per quello che è successo a Chucky, come Chucky non ce ne sono due. Chi lo sostituirà? Sono decisioni che non mi competono, non ne ho idea. Quello che verrà ad unirsi a noi è il benvenuto. Spero che Chucky si riprenda per il futuro".