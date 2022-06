Messico, l'intermediario: "Non ho avuto risposte da Mertens, aspetta il Napoli"

"Ho avuto il mandato da un paio di club messicani per corteggiare Mertens, ma il ragazzo è molto affezionato al club Napoli".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente FIFA e intermediario di mercato per il Messico: "Ho avuto il mandato da un paio di club messicani per corteggiare Mertens, ma il ragazzo è molto affezionato al club Napoli. Guarderà altrove solo quando sarà finita la sua storia d’amore col Napoli. A tutt’oggi non ho avuto risposte positive dall’entourage di Mertens, perché il ragazzo aspetta il Napoli. Mertens veramente ama Napoli e l’ha dimostrato in tanti modi in questi anni. Non credo che la sua storia col Napoli sia finita, c’è troppo attaccamento con Mertens e siccome la società azzurra è lungimirante credo che si possa trovare un accordo”.