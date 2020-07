Mihajlovic in conferenza: "Meritavamo di vincere, buona risposta dopo Parma. Su Barrow..."

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita col Napoli: “Abbiamo cambiato il sistema di gioco perché nel primo tempo pensavo di poter scalare meglio sui loro centrali. Poi ci siamo messi uomo contro uomo e siamo andati molto meglio. Noi dobbiamo attaccare, non possiamo aspettare, rischiamo ma ci divertiamo. Oggi meritavamo di più, i ragazzi hanno risposto bene dopo il pareggio di Parma”.

La partita di Dominguez?

“Ha fatto bene, sta migliorando, sta crescendo”.

Barrow la sta sorprendendo?

“Non mi sta sorprendendo, ha qualità. Deve essere più cattivo ma quando ha la palla sa cosa fare, ha nel sangue il gol. Vediamo quanto tempo ci vuole per imparare a fare bene la prima punta. Deve ascoltare, allenarsi bene e non montarsi la testa”.