Milan, Gimenez: "Maradona patrimonio mondiale. Emozione pazzesca giocare nel suo stadio!"

Santiago Gimenez è arrivato come il salvatore della patria, ma il Milan non è riuscito a invertire il trend stagionale con lui, anzi. I tifosi però si aspettano tanto dal Bebote, che al Corriere della Sera risponde così sulle aspettative che ha generato: "È un onore. San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi centravanti del passato. Ibra, Kakà, Ronaldinho. Io al Feyenoord ho segnato tanti gol. È il momento di iniziare a segnarli anche col Milan".

Il quarto posto è possibile oppure è difficile arrivarci?

"Sì. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso".

Cosa significherà per lei giocare contro il Napoli al Maradona?

"Maradona non è solo degli argentini, è un patrimonio mondiale. Sarà un’emozione pazzesca giocare nello stadio che ha il suo nome".