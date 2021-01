Milan, Kjaer spavaldo: "Non c'è nessuno più forte di noi"

Ai microfoni di Sky Sport, Simon Kjaer, difensore del Milan, carica la sua squadra dopo il successo sul Benevento: "Abbiamo fatto vedere la voglia di vincere, siamo in un buon momento: dobbiamo sempre sognare in grande, sappiamo che ci sono tantissime cose da fare e ogni giorno si deve migliorare. Bisogna guardare partita dopo partita, il gruppo è molto compatto: mentalmente siamo molto forti e abbiamo qualità. Milan più forte della Juventus? Non c'è nessuno più forte di noi, ma dipende anche dalle giornate. Ogni gara è diversa, ma noi pensiamo di poter vincere ogni partita".