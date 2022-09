Milan, Krunic a Dazn: "Difficile giocare contro di noi, complimenti al Napoli!"

Rade Krunic, centrocampista del Milan, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rade Krunic, centrocampista del Milan, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo stati bravi nella pressione, siamo stati alti e cattivi. Non avevano tantissime occasioni. Sicuramente nel secondo tempo loro poi sono stati bravi a sfruttare un'occasione. Giocare contro di noi non è facile, bisogna fare i complimenti al Napoli che è una grande squadra. Questo risultato ci brucia tantissimo, nonostante la prestazione. Siamo una grande squadra e dobbiamo sempre puntare a vincere. Non siamo contenti di questa sconfitta. Ora non vediamo l'ora che finisca la sosta e ricominci il campionato. Torneremo ad essere noi, andremo al massimo".