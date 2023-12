Milan, Pioli: "Ora EL da vincere. Peggio in Champions? Faremo meglio in campionato”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Amazon Prime dopo il successo per 1-2 contro il Newcastle.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Amazon Prime dopo il successo per 1-2 contro il Newcastle.

Fuori per differenza reti: il rimpianto più grande?

"La prima partita, dovevamo vincere per come abbiamo giocato. Non esserci riusciti dispiace, ci tenevamo alla Champions. L'Europa League è una manifestazione importante, il Milan non l'ha mai vinta. Serata dolce, perché il Milan non vinceva in Inghilterra dal 2005, ma anche amara. Ci abbiamo creduto, contro una squadra che ha messo in campo tanto. Un po' di delusione comunque c'è".

Europa League da vincere?

"Per forza, dobbiamo andare più avanti possibile. Sappiamo che il girone era difficilissimo, potevamo essere più efficaci. Penseremo a fare bene in Europa League".

Che insegnamento si porta dietro in vista del prossimo anno?

"Dobbiamo cercare di fare bene in campionato, consolidando il terzo posto e sperando di fare di più. L'obiettivo minimo è arrivare nelle prime 4, non abbiamo la continuità per ora per essere più in alto. Manca ancora tanto, abbiamo partite importanti a partire da quella col Monza e tornare a giocare in Champions è troppo importante per il club".

Una riflessione va fatta.

"La riflessione è che abbiamo fatto peggio in Champions League rispetto all'anno scorso, ma possiamo fare meglio in campionato".

Più sollevato?

"Sono convinto delle potenzialità di questa squadra e mi dispiace di non essere riuscito a portarlo al massimo. La squadra è forte e può fare meglio di quello che ha fatto fino a stasera".