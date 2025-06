Milan, Tare: "Futuro? L'esperienza Napoli insegna: fare tesoro degli errori"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera. Nel suo intervento ha fatto riferimento al Napoli. “Fa parte del nostro mestiere aspettare: quando si tratta di una società così importante anche le scelte vanno pensate bene. Ho realizzato un sogno di venire a lavorare per il club che ho tifato da bambino: è una cosa in più che mi dà qualcosa in più per dare il massimo e raggiungere gli obiettivi.

Non è una frase fatta. Ho vissuto tante contestazioni nella mia esperienza: so che per noi è una responsabilità in più per dare qualcosa in più, dalle grandi sconfitte sono nate le grandi vittorie. L’esperienza del Napoli insegna: dobbiamo fare tesoro degli errori fatti nel passato e cercare di farne il meno possibile per essere competitivi da subito”.