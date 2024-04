Milanese: "Possanzini nasce come vice di De Zerbi. Il dna è quello..."

Mauro Milanese, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Milanese, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Possanzini? Nasce come vice di De Zerbi e il dna è quello. Quest’anno ha preso il Mantova che è una retrocessa, ha speso pochissimo e con grande merito sta andando in B. Sta facendo un grande calcio meritando il primo posto dall’inizio alla fine. Napoli? Qualcosa è andato storto, è stata sbagliata la scelta dei primi due allenatori. Va bene che dopo la vittoria di uno scudetto non è facile ripetersi, ma non era preventivabile si stesse in certe posizioni così basse”.