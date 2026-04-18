Milinkovic-Savic: "Mentalità c'è sempre stata, obiettivo chiudere al meglio l'anno"

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Prima della sfida contro la Lazio, Vanja Milinkovic-Savic ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Noi lo stimolo lo abbiamo sempre, dobbiamo pensare partita per partita e cercare sempre i tre punti. La mentalità c'è sempre stata. L'errore ci può stare sempre, non siamo stati bravi a portare i tre punti a casa ma è comunque importante reagire. In difesa ci sono giocatori forti e chi gioca per me è uguale, basta che difendono", ha concluso con un sorriso.