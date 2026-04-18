"Ma Conte resta?", Starace ironico a Dazn: "Perché, dove deve andare?"

"Ma Conte resta?", Starace ironico a Dazn: "Perché, dove deve andare?"
Oggi alle 18:02Le Interviste
di Antonio Noto
Lo storico magazziniere del Napoli, ha ironicamente risposto ad una domanda sul futuro di Antonio Conte.

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha ironicamente risposto ad una domanda sul futuro di Antonio Conte della bordocampista DAZN, Federica Zille, nel pre-partita della sfida contro la Lazio.

Tommaso, ma lo fa questo terzo anno Antonio Conte? "E come no? Perché? Dove deve andare?".