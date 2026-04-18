Modugno: "C'è stato un momento in cui Palladino poteva venire e non è venuto"
"C'è stato un momento in cui Palladino poteva venire e non è venuto, e questa è storia, anche recente". Lo ha detto Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, a Televomero. "Italiano? Non mi pare si registrino di recente dei sussulti. Mancini? E' innamorato di Napoli. Motta? Ogni settimana bisognerebbe indovinare il capitano", ha commentato ironizzando in un discorso con Gianluca Vigliotti e gli altri ospiti di Giochiamo d'Anticipo.
Si parla poi di Sarri e Modugno dice: "Quel Napoli aveva più qualità di questo qui. Da Albiol a Koulibaly, da Ghoulam ad Hamsik. Per me nel paragone della squadra, dell'undici titolare, non c'è partita. Il Napoli di Sarri aveva più qualità di quello di Conte".
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