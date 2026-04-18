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Formazioni Napoli-Lazio: un solo cambio, la scelta su Alisson

Formazioni Napoli-Lazio: un solo cambio, la scelta su AlissonTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Ufficiali le scelte di formazione di Conte e Sarri per la gara delle 18 del Maradona tra Napoli e Lazio. Conte opta per un solo cambio rispetto alla partita di domenica scorsa contro il Parma. Ovvero Beukema dietro. Alisson non torna dall'inizio con Anguissa in panchina ma Frank resta al suo posto in mediana. Ecco le formazioni ufficiali: 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Provstgaard, Maldini, Przyborek. Allenatore: Maruizio Sarri.