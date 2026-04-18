Vigliotti: "C'è un allenatore che avrebbe molto piacere a tornare in Italia"

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Gianluca Vigliotti a Televomero parla della panchina azzurra e di quelli che potrebbero essere: "Togliamo dalla lista Palladino e Fabregas. Di Grosso si era discusso, e basta. Chi resta allora tra i papabili, eventualmente dovesse De Laurentiis prendere in considerazione una decisione di Conte? Quella di Italiano è una storia antica dai tempi dello Spezia. Vi ricordate che De Laurentiis ebbe un colloquio nei famosi casting con Thiago Motta? C'è poi un terzo nome, importante, che avrebbe molto piacere a tornare in Italia. Sto parlando di Roberto Mancini.

Gli farebbe molto piacere. E' un profilo interessante. Chiudo con un nome che ricorda un periodo bello, ovvero quello di Sarri. Può essere un nome da prendere in considerazione in maniera molto interessante".