Alvino sicuro: "Conte si sente ferito da un giocatore del Napoli"

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Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero, e tra i vari temi trattati ha parlato anche della questione Lukaku e non solo: “Incontro Conte-De Laurentiis? Il presidente è molto preso in questo momento dall’evolversi della situazione, tant’è che ha anticipato di qualche giorno il suo ritorno in Italia. Penso che, come buona abitudine, non voglia interferire con squadra e allenatore alle prese con la qualificazione in Champions League. È chiaro che se dovesse vincere potrebbe essere un ottimo segnale. Non abbiamo certezza, ma l’incontro potrebbe essere anticipato. In ogni caso, i due comunque si sentono e si confrontano.

Lukaku? Secondo me Conte si sente ferito da un calciatore che sul quale aveva puntato. Penso ci sia rimasto male. È una storia della quale non si avvertiva il bisogno, era un’annata già disgraziata per gli infortuni subiti”.