Marolda: "Conte e ADL vogliono anche separarsi, ma il problema è il tempo"
Intervenuto a Televomero per commentare la situazione legata a Conte e De Laurentiis, il giornalista Francesco Marolda ha commentato quanto sta accadendo in casa Napoli: "Si stanno posizionando tutti quanti, è una partita a scacchi. De Laurentiis apre la porta perché non blinda l'allenatore. Conte nega di aver detto certe cose, ma le ha dette. Io ho l'impressione, come dice un vecchio saggio, ci sia Giorgio e il Vescovo.
Giorgio se ne vuole andare e il Vescovo se ne vuole andare. Il problema è il tempo. Se dovessero aspettare davvero il 22 giugno non ci sarebbe tempo per Conte di andare, perché il Napoli resterebbe senza allenatore. Ma il Napoli non può manco vincolare prima il suo allenatore".
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