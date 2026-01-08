Milinkovic-Savic: "Nessun problema di approccio, forse solo stanchezza! Sull'Inter..."

vedi letture

Al termine di Napoli-Verona è intervenuto ai microfoni di Radio CRC Vanja Milinković-Savić, portiere azzurro. Di seguito le sue parole: "Primo gol? Devo rivederlo, però sappiamo che il Verona è molto bravo in situazioni di contropiede simili, sono circostanze che possono capitare. Loro le cercano.

Nel primo tempo non c'è stato un problema di approccio, siamo tutti molto professionali. Forse c'è un po' di stanchezza, ma precisamente non so cosa non abbia funzionato. Secondo tempo? Quando mettiamo la giusta cattiveria in campo, diventiamo una squadra molto forte. 4 clean sheet di fila? Siamo una squadra che difende insieme, difendiamo sempre in 11, quindi non credo che i 4 clean sheet siano dipesi dal cambio modulo.



Non vediamo l'ora che rientrino gli infortunati, perché è tosta giocare ogni tre giorni. Questa sera contro il Verona eravamo pochi, quindi anche per il mister, in termini di sostituzioni, non è semplice. Inter-Napoli? Sono le partite più belle da giocare, quindi credo che siano anche quelle più facili da preparare. Sono le partite più importanti del campionato e le giochi a testa alta".