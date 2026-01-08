Podcast Anellucci: "Non mi aspettavo la frenata del Napoli, ma Conte ha tanti infortuni"

L'agente Claudio Anellucci è stato ospite a Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue parole:

Che idea ti sei fatto della tante sviste del Var?

"Io trovo che sia imbarazzante questa situazione. Io poi frequento anche le categorie inferiori e vi dico che ciò che si vede in D e in Eccellenza è al limite dell'inverosimile. La verità è che la classe arbitrale è scarsa a tutti i livelli. Ad ogni modo quando venne fuori il Var dissi che l'unica cosa con cui non avremmo avuto problemi sarebbe stata la goal line technololgy, perché lavora senza l'ausilio dell'uomo".

Il Napoli intanto frena, mentre l'Inter vince. Con lo scontro diretto può crearsi una spaccatura?

"Il rischio chiaramente ora è che l'allungo potrebbe diventare un più sette, che diventerebbe una bella distanza. Non mi aspettavo la frenata del Napoli, anche perché il Verona arrivava da una bruttissima sconfitta. Gli errori arbitrali ovviamente sono stati da film dell'orrore, ma bisogna considerare anche gli infortuni con cui Conte sta convivendo dall'inizio dell'anno".

Che ne pensi di Taylor e Ratkov, nuovi innesti per la Lazio?

"Penso che ci volesse qualcosa in più. Ad ogni modo è la solita musica e ora staremo a vedere. Ratkov non risponde alle sue caratteristiche e sostituire Guendouzi in corsa non sarà facile. Chiudo dicendo che ciò che è accaduto nella partita con la Fiorentina a livello arbitrale è stato uno scempio".