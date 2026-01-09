Orsi: “Se il Napoli perde con l’Inter dice quasi addio allo Scudetto”

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “VAR e arbitri? Quello che è inammissibile è che noi, che vediamo la partita al volo, su 100 volte abbiamo ragione 99. Loro dicono tutto il contrario. Io non riesco a capire se è un problema di interpretazione, se il problema è che gli arbitri non hanno mai giocato a calcio. Poi ci sono le cose evidenti, sulle quali io mi interrogo e mi chiedo: ‘Com’è possibile che non diano un rigore del genere?’ Tutte regole astruse, che non hanno nulla a che vedere con questo sport.

Come doveva saltare Buongiorno? Ormai è tutto falso, perché non è questo il gioco del calcio, non è quello che ci stanno raccontando. Cambiare un giocatore dopo 20 minuti? Sarebbe qualcosa di clamoroso, però i cambi andrebbero fatti se vedi che quel giocatore non è in partita.

Mercato estivo? Non sono d’accordo che sia stato fallimentare: sono stati spesi 200 milioni e non hai De Bruyne da un bel po’.

Dovbyk? I tifosi della Roma lo porterebbero a Napoli in spalla. L’anno scorso ha fatto 17 gol, quest’anno si è infortunato spesso. A me non piace Lucca, però ha giocato poco e non sulle sue qualità: è un giocatore d’area di rigore.

Inter-Napoli? Se il Napoli dovesse perdere, a -7, direi che al 75/80% bisognerebbe dire addio al sogno Scudetto.”