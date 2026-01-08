Podcast Dal Canto: “Inter superiore e può ruotare, il Napoli ha fuori giocatori determinanti”

L'ex calciatore Alessandro Dal Canto è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

L'Inter prepara la fuga?

"L'Inter in questo momento ha più possibilità di ruotare la rosa, senza troppi scompensi come succede al Napoli, che ha fuori giocatori determinanti. L'Inter arriva meglio allo scontro diretto, ma le partite sono strane e devi comunque giocarle. Vedi cosa è successo al Napoli col Verona. Detto questo l'Inter è superiore".

Milan che può rimanere in scia?

"In questo momento, per gli organici che ci sono, Juve e Milan stanno facendo un cammino importante, anche oltre le reali potenzialità. Inter e Napoli restano le favorite per lo Scudetto. Dico bravo a Spalletti e Allegri, hanno tirato fuori il 110% dai giocatori, vediamo quanto dura perché gli organici sono nettamente diversi".

Che succede con gli arbitraggi?

"Il VAR ha regolarizzato uno sport che ancora non era toccato dalla tecnologia. Serve qualcosa per snellire le procedure, ma credo che chi di dovere lo sappia già e si sta adoperando per cambiare. Alla fine non va bene niente, quando non c'era e ora che c'è".