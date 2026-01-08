Sky, Compagnoni boccia Lang: “Mi sta deludendo! Prestazioni troppo scialbe”

vedi letture

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del momento degli azzurri: “Il mercato estivo ha rinforzato il Napoli, non scherziamo. Non nei titolari, magari, ma come rosa assolutamente sì: l’anno scorso Conte alternative del genere se le sognava. Parto da due supposizioni per spiegare l’alternanza di prestazioni del Napoli: una si ricollega alle tante assenze, che costringono Conte a puntare sempre sugli stessi. La seconda è che Conte sta imponendo al momento un tipo di gioco molto aggressivo e dispendioso fisicamente, e questo toglie un po’ di energie ai calciatori.

Questo potrebbe spiegare la flessione maturata nel primo tempo contro il Verona. Impossibile giudicare adesso Marianucci, ha bisogno di tempo ed è un prospetto per il futuro. Lang invece al momento sta facendo meno di quanto mi aspettassi, il Lang che vedo è timido, prende poche iniziative, in Olanda era aggressivo, fantasioso, arrembante. Forse gli viene chiesto maggiore lavoro in copertura, forse non sente particolare fiducia da parte dell’allenatore, ma questo non giustifica prestazioni così scialbe.La sfida con l’Inter? Mi aspetto un Napoli totalmente diverso rispetto a quello visto col Verona. Poi, se basterà a fare risultato contro l’Inter non lo so, a volte i risultati li decidono gli episodi”.