Ministero della Salute, il sottosegretario Costa: "Valutiamo il pass vaccinale"

In diretta a ‘Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute: "Ieri è stata una giornata importante per le riaperture. Sostenevo al Governo che oltre al piano vaccinale che sta ottenendo buoni risultati, ci avviciniamo a fare 500mila vaccini al giorno, bisognava procedere con le riaperture per dare fiducia ai cittadini. Per lo sport dal 26 aprile si potrà iniziare a praticarlo all’aperto anche quelli di contatto come calcetto e basket. Dal 15 maggio riapriranno le piscine e il primo di giugno le palestre.

Europei? Dire si agli Europei era un primo segnale di fiducia per il Paese. Se l’11 giugno possiamo far entrare 15mila tifosi all’Olimpico, prima magari si potrebbe far tornare allo stadio un 10-10% di persone. Eventi come la finale di Coppa Italia e degli Internazionali di Tennis potrebbero essere aperti ad una buona fetta di pubblico. I dati del contagio iniziano a scendere, quindi possiamo individuare un percorso che ci possa portare a far tornare i tifosi agli stadi prima degli Europei e della partita di Coppa Italia.

Afflusso e deflusso allo stadio? E’ un tema da affrontare, già nelle partite di campionato i tifosi affluiscono allo stadio da città diverse. Le condizioni ci possono essere, con l’assenso agli Europei si è aperto un varco. Per il prossimo campionato sono ottimista, inizierà con i tifosi e con delle regole precise.

Pass vaccinale? E’ un’ipotesi che stiamo valutando positivamente, non possiamo però garantire l’accesso solo ai vaccinati, perché prima dobbiamo mettere in condizione di tutti di avere il vaccino. Per entrare negli stadi ci sarà il vaccino o il tampone negativo. Questa è una declinazione del passaporto europeo, dobbiamo garantire una mappatura, una tracciabilità e una sicurezza per gli accessi agli stadi”.