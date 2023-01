Ministro Sport Abodi sul caso plusvalenze: "Governo non sarà soggetto passivo"

Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport, a margine della presentazione della Corsa del Ricordo, commentando un possibile intervento di governo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Il mio messaggio è quello di un soggetto istituzionale che non vuole rimanere passivo o un osservatore di fattori degenerativi". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine della presentazione della Corsa del Ricordo, commentando un possibile intervento di governo visto il caso plusvalenze. "Non è mai un mio intervento, ma sarà collegiale. Non si interviene a gamba tesa su un argomento soltanto con il presupposto di migliorare il contesto.