Minotti: "Napoli crea tantissimo, ma manca di precisione. Forse manca serenità per i contratti..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore, dirigente e commentatore Sky, Lorenzo Minotti: "La squadra risponderà in modo forte sul campo. Il legame con la città s'è costruito col tempo e non può rompersi tutto in una volta per questioni che non riguardano loro, ma la società. Già in Champions c'è stata una buona risposta e credo che domani sera non tradiranno. L'ultima gara è la fotografia della stagione: crea tantissimo, ha idee, arriva sempre in area, ma manca di precisione e cattiveria. Credo sia un questione di serenità per vicende extra-campo, magari legate ai contratti".