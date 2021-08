Mirabelli: "Il Napoli non ha perso i big e questo è un merito! Su Gattuso..."

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non ha perso i pezzi migliori in un mercato in cui i campioni stanno andando via e questo è sicuramente un merito. Gattuso? I diversi screzi hanno fatto sì che si perdesse un po' la bussola. Il Napoli ha un organico importante e ce l'aveva anche lo scorso anno. Questa stagione sarà una bellissima lotta".