Mirabelli: “Nella trattativa tra Insigne e ADL, anche Giuntoli ha un ruolo decisivo”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Nella trattativa tra Insigne e De Laurentiis, anche il direttore sportivo può avere un ruolo importantissimo. Ma conterà la volontà delle parti: mi meraviglia che per un calciatore così importante siamo arrivati a questo punto. La questione andava risolta prima. Insigne è un giocatore importante, è il capitano della squadra. Ma il momento è quello che è. Tutti si augurano, comunque, una conclusione positiva di questa vicenda”.