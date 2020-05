Mirabelli: "Se si annulla la Serie A il Napoli potrà alzare la voce per poter fare la Champions"

A Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex dirigente sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli in merito ad una possibile ripartenza del campionato: "Sono molto preoccupato su un aspetto, bisogna spiegare a Spadafora che il calcio è un'industria importante, evidentemente questo non lo sa bene. Non capisce l'importanza l'impatto economico dell'industria calcio in Italia. Mi auguro che si possa iniziare senza protocolli farlocchi con cui si rischia di stoppare il tutto dopo pochi giorni. Vorrei vedere se non si giocasse cosa succederebbe. Annullare il campionato significa ritornare indietro al 2019, e il Napoli potrà fare la sua battaglia per poter ribadire di poter fare la Champions".