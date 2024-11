Mirante scherza: "Napoli da scudetto? Non dico niente, i napoletani sono scaramantici"

Antonio Mirante, ex portiere di Roma, Milan, Juventus e Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, parlando così dell'Inter: "Prende più gol rispetto agli anni passati ed è una situazione difficile da mettere a posto, anche perché le rivali cercano di fare la partita e di imporsi anche sulle big".

Il Napoli è la squadra favorita per la vittoria della Serie A?

"No, preferisco non dire niente. Sapete quanto i napoletani sono scaramantici".

Di seguito il programma e la classifica aggiornata di Serie A:

13ª GIORNATA

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA-INTER DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN-JUVENTUS DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA-ATALANTA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA-CAGLIARI DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO-FIORENTINA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-MONZA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI-ROMA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO-BOLOGNA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-UDINESE DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA-LECCE DAZN/SKY