Modena, Bisoli verso il Maradona: "Napoli? Facciamo sul serio già in queste amichevoli"

vedi letture

Il tecnico del Modena, Pier Paolo Bisoli, ha commentato al Resto del Carlino la prestazione nell’amichevole contro il Sangiuliano City in chiusura del ritiro di Fanano ed in un passaggio s'è parlato anche della sfida di Coppa Italia al Napoli del 10 agosto che aprirà la stagione: “Sì, sono molto contento. Intanto non c’è stato nessun infortunio grave, se non una piccola distorsione di Cotali, una botta di Santoro e un affaticamento di Gliozzi al polpaccio. Non abbiamo mai preso gol in queste tre partite, abbiamo già un’identità buona, la squadra sa sempre cosa deve fare nei momenti di difficoltà e quando ha il possesso di palla”.

Ora il Cagliari prima del debutto ufficiale in Coppa Italia al Maradona: “Ma noi non scherziamo neanche in partite come quella di oggi (ieri, ndr). Quando abbiamo subito quel tiro nel secondo tempo mi sono arrabbiato mica poco… ovvio che dobbiamo migliorare nel palleggio, siamo arrivati tante volte sul fondo e abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Sì, sabato ci aspetta un test importantissimo, voglio vedere la mia squadra con la stessa lucidità vista qui in ritiro”, riportano i colleghi di Calciomodena.