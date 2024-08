Modena, Gagno: "Resta un pizzico di rammarico, abbiamo sfiorato l'impresa"

A commentare prova dei gialloblù al Maradona è il portiere del Modena Riccardo Gagno, autore di un’ottima prestazione contro il Napoli di Conte: “Sapevamo di affrontare un avversario di altissimo livello, la squadra ha risposto in maniera straordinaria, difendendo compatti quando c’era da soffrire e ripartendo in contropiede quando abbiamo avuto le chance per farlo. Abbiamo sfiorato l’impresa, ovviamente resta un pizzico di rammarico perché siamo riusciti ad arrivare ai rigori ed eravamo ad un passo dal passaggio del turno, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto”.