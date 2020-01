Modugno: "Gattuso più attento ai meccanismi difensivi, Ancelotti lasciava libera interpretazione..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul momento del Napoli con il nuovo allenatore: "Quello di Gattuso è un calcio più codificato. Non so se è opportuno dire più organizzato, ma sicuramente più attento ai meccanismi difensivi. Ancelotti lasciava molto all'interpretazione e lettura e dei singoli durante la partita. Penso si stia lavorando di più sulla fase di non possesso, il sistema di gioco è differente".