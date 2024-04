Modugno: “Il Napoli rischia di essere ricordato non tanto per lo Scudetto, ma per il 10° posto”

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato della sconfitta del Napoli contro l’Empoli e del futuro del club azzurro

Il Napoli è una squadra dimessa, rassegnata e calcisticamente depressa. I giocatori non si sono mai divertiti in questa stagione anche perché non si sono mai ritrovati nel calcio che riconoscono. In questo modo la squadra non fa male solo ai tifosi, ma soprattutto a sé stessa. Il rischio grosso di questa squadra è quella di essere ricordata non tanto per lo Scudetto vinto, ma per il decimo posto dell'anno dopo.

I giocatori li frequento quotidianamente e non si può negare che abbiano cercato più volte di uscire da questa situazione, in tanti casi hanno cercato di ricompattarsi chiudendosi tra le quattro mura ma puntualmente in campo non sono riusciti ad esprimersi come volevano. Sembra di trovarsi davanti a una squadra che vorrebbe, ma non riesce”.