Modugno: "Il Napoli si era illuso di aver messo alle spalle il momento peggiore..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Coppa Italia diventa occasione per ripartire e rilanciarsi ancora una volta, dare continuità a questa Coppa Italia. Il Napoli si era illuso di aver messo alle spalle il momento peggiore. Con il Lecce sono tornare le vecchie fragilità, ed ora arriva l'Inter contro la quale il match è difficile. Il Napoli non può partire certamente battuto. Portieri? Penso che Ospina possa ancora giocare lui, credo che Meret non sia al top della condizione, Ospina può essere confermato tra i pali".