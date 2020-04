Modugno su Milik: "Rapporto sfilacciato col tempo, bisogna fare delle scelte"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione legata ad Arek Milik ed il rinnovo del polacco: "In teoria ci sono le possibilità di continuare , non so se ci sono le volontà. Penso che questo sia un rapporto che pian piano si sta sfilacciando, ci sono le possibilità di trovare un'intesa, ma il dialogo per il rinnovo va avanti da tanto tempo. Milik è un giocatore importante, il Napoli ha progetti ambiziosi, ma bisogna fare delle scelte e non mi sorprenderebbe se le strade si dovessero separare".