Moggi a sorpresa: "Allenatore Juve? C'è un nome che nessuno ha ancora fatto..."

A margine del primo premio nazionale "Inside the Sport", organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, ha parlato Luciano Moggi, ex dirigente sportivo: "Allenatore Juve? C'è un nome che nessuno ha mai fatto: Klopp. Fino ad ora abbiamo sentito parlare di Sarri, Pochettino, Inzaghi. La Juve conosce il suo obiettivo ma non può dirlo fino a che non è pronto".