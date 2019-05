Moggi a TN: "ADL non è come Ferlaino! Non ha tendenza a vincere altrimenti farebbe mercato diverso"

A margine del primo premio nazionale "Inside the Sport", organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, ha parlato Luciano Moggi come evidenziato dai microfoni di TuttoNapoli: "Credo che De Laurentiis sia ben felice di arrivare secondo e qualificarsi in coppa, ma non mi sembra che abbia tendenza a vincere, altrimenti farebbe operazioni diverse da quelle che fa. Bisogna dire anche un'altra cosa, che è corretto nel bilancio, questo è importante perché i giocatori vengono a Napoli ben volentieri visto che alla fine del mese hanno il bonifico. De Laurentiis non ama esporsi troppo come società e squadra, cerca di restare nei limiti di un bilancio corretto. Ferlaino è un presidente sportivo, cosa che De Laurentiis non è, parla un linguaggio un po' diverso visto che andava a prendere giocatori che nessuno conosceva, prende l'aereo e andava a vederli. De Laurentiis non lo fa, ma anche se lo facesse non è che sia un presidente molto esperto".