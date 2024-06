Moggi: “Conte è il migliore di tutti! Non va al Napoli per fare meglio, ma per vincere”

Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi.

“Secondo me la rosa del Napoli è buona, con Antonio cresce la competitività. E il fatto che sia stato scelto è un buon segno perché De Laurentiis ha capito che se fa il presidente e fa lavorare chi lo sa fare, lui può ottenere i risultati”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi.

L’altro profilo valutato era Gasperini.

“Ho sempre detto che chiunque avesse preso Conte avrebbe preso il meglio. Con tutto il rispetto per gli altri, Conte è Conte”.

Migliorare la classifica di quest’anno non dovrebbe essere difficile…

“Conte non va in una squadra per fare meglio, ma per vincere”.