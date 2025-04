Moggi esalta la moralità di Marotta: "Ha fatto la scelta giusta per Inter-Roma, un fuoriclasse"

Riguardo il rinvio a domenica della sfida tra Inter e Roma inizialmente programmata per sabato, Luciano Moggi ai microfoni di Netweek ha parlato così dell'Inter e di Giuseppe Marotta. "Ancora una volta Beppe Marotta ha fatto la scelta giusta, una scelta di ripetto e che non era assolutamente scontata visto che l'Inter giocherà una partita importantissima pochi giorni dopo contro il Barcellona in semifinale di Champions League.

Non una partita qualsiasi e decisiva anche per il futuro del club, per questo ha un grande valore. Marotta si dimostra ancora una volta un fuoriclasse, non solo nelle scelte tecniche ma anche morali".