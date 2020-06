Moggi: "Mertens ed Insigne posso essere letali, ma Juventus favorita..."

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juve, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Pensavo fosse favorita l’Inter nella semifinale di Coppa Italia, ma è andata diversamente. I nerazzurri si sono disuniti dopo il gol del pareggio del Napoli anche se poi hanno impegnato Ospina. Lukaku e Lautaro non mi hanno impressionato. Deciderà il campo chi vincerà la Coppa Italia. In una finale secca tutto può succedere. Sicuramente nel momento attuale la Juventus è favorita anche perché non ripeterà la prestazione con il Milan. Sicuramente Dybala e Cristiano faranno meglio. Il Napoli può essere letale nelle ripartenze con Mertens e Insigne”.