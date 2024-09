Moggi: “Scudetto? A Napoli non ne parlano, ma ci pensano tanto”

“La Roma è una squadra discreta ma rispetto a quelle che stanno davanti non credo abbia possibilità di arrivare in Champions. De Rossi è stato bravo quando è entrato in corsa, adesso è più difficile. Certamente però la squadra può andare in Europa League”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi.

Dybala ha detto no all’Arabia.

“Tutti dicono che la moglie non volesse andare. Io penso che gli abbiano offerto meno rispetto a quanto annunciato”.

E la Juve? Contro l’Empoli è arrivato un passo falso.

“La Juve è una squadra nuova. Ha bisogno di portarsi avanti. Ci vuole un periodo di ambientamento e l’amalgama giusto. Quando le squadre sono fatte così hanno bisogno di tempo”.

A Napoli si può pensare allo Scudetto?

“Non ne parlano ma ci pensano tanto. La squadra non ha fatto prestazioni eccezionali, nonostante il 4-0 di Cagliari è stata una partita combattuta. La mentalità di Antonio è già nel mood giusto. E il Napoli è competitivo”.

Sorride anche il Torino di Vanoli.

“Ha un buon allenatore e un buon organico. Tutte le squadre che vanno a gamba zoppa. È andato meglio del normale. E non ha sfigurato nei confronti delle altre”

E il Milan di Fonseca?

“Ho un’idea particolare e precisa: il Milan non ha risolto tutti i problemi contro il Venezia. I problemi li avrà risolti dopo la Champions e dopo il derby. Il portiere del Venezia ha avuto una giornata storta, non è il modo migliore per analizzare il cammino dei rossoneri”.