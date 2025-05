Moggi sullo sfogo di Conte: “Ha imparato una cosa da noi alla Juve”

Luciano Moggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com nel corso della quale ha prato delle ultime dichiarazioni di Antonio Conte: “Ho letto tutti i giornali sulle dichiarazioni di Conte ipotizzare l’addio. Lui ha imparato da noi che bisogna dare un obiettivo alle squadre. E quindi Conte ha sentito il dovere di svegliare una squadra. Ha proposto ai calciatori degli obiettivi.

Sa perfettamente che il pubblico di Napoli è sportivo, ma ha detto determinate cose per svegliare la squadra dal sonno che l’aveva accompagnata per tutta la partita. Non era un distacco, ha parlato di motivazioni. Poi che in precedenza abbia fatto riferimento alla cessione di Kvara beh, è un dato di fatto. Ma tra il Napoli e Conte c’è pieno accordo. Fateci caso: De Laurentiis non ha replicato. E poi avere i libri contabili in regola ed essere primi vuol dire conoscere il proprio mestiere”.