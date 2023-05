Monchi: "Spalletti a Napoli ha dimostrato ciò che pensavo di lui a Roma"

Monchi, ex direttore sportivo della Roma, oggi al Siviglia, ha parlato anche del suo vecchio allenatore, Luciano Spalletti, al Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Monchi, ex direttore sportivo della Roma, oggi al Siviglia, ha parlato anche del suo vecchio allenatore, Luciano Spalletti, al Corriere dello Sport: "Non riuscii a trattenere Spalletti, che ha Napoli ha dimostrato tutto ciò che ho sempre pensato di lui. Quanto a Francesco, non sono stato io ad azionare la ghigliottina come lessi all’epoca. E con lui si creò da subito un ottimo rapporto".