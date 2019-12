Montefusco: "Ancelotti andava esonerato un mese fa! Terribile sentirsi dire 'allenaci di più'..."

Nel corso di Fuorigioco su Televomero, l'ex allenatore del Napoli Enzo Montefusco ha parlato della scelta del club di esonerare Ancelotti: "Già l'anno scorso, nonostante il secondo posto, si chiuse con dei problemi. Arrivò secondo perché mancavano un po' tutti, quest'anno ancora non capisco perché non l'abbiano esonerato un mese fa. L'hanno esonerato proprio perchè non si poteva andare più avanti e dire ad un tecnico 'devi allenarci di più' è la cosa peggiore possibile"