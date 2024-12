Montefusco: "C'è un problema che Conte dovrà risolvere, quei 3 dovrebbero giocare sempre"

“Lukaku, Kvaratskhelia e Neres per me - ha detto l'ex allenatore azzurro Vincenzo Montefusco a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live della sera' -dovrebbero giocare sempre, quando a disposizione di Conte. Questo sarà un problema che l’allenatore dovrà risolvere nel prosieguo della stagione. Potremmo vedere Neres al posto di Politano in futuro, anche se la squadra perderebbe un po’ di equilibrio tattico considerando il gran lavoro dell’ex Inter sulla fascia.

Conte era partito dalla difesa a tre per poi tornare alla difesa a quattro dimostrando di essere un grandissimo allenatore, capace di adeguare il sistema di gioco alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Non mi aspetto un cambio modulo con due attaccanti al momento, molto dipende anche dal mercato di gennaio. Ma per ora, col secondo posto in classifica e prestazioni di buon livello, non vedo perché dovrebbe cambiare assetto tattico. Più in avanti si potrebbe vedere qualcosa di diverso ma magari a partita in corso e quando l’avversario lo richiederà. Le critiche a Juan Jesus mi sembrano eccessive: la scelta del brasiliano come sostituto di Buongiorno è la più giusta per caratteristiche. Conte non può stravolgere la squadra per un infortunio”.