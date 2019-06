Montefusco pazzo di Manolas: "In casa il Napoli lascerà lui e Koulibaly dietro, giocheranno per quattro!"

Nel corso di Fuorigioco su Julie Italia, l'ex allenatore Vincenzo Montefusco ha parlato dell'arrivo di Manolas: "Albiol? Finiscono tutti i grandi amore, ed è finito anche questo e non c'è niente di male. Ha avuto grandi meriti in questi anni, ma con Manolas il Napoli ha fatto una operazione vantaggiosa perchè era carente a livello fisico e di velocità. Manolas e Koulibaly soprattutto nelle gare in casa può lasciare anche solo loro due che giocano per quattro. Manolas è aggressivo, fin troppo, e sostituisce Albiol che già quest'anno non ha fatto un grande anno. Sono entrambi aggressivi, attaccano la palla, ma sono talmente forti che non mi preoccupa quest'aspetto".