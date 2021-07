Montella: "Pronto a tornare ma non voglio sbagliare la scelta. Mancini un fuoriclasse"

Vincenzo Montella vuole ricominciare. Le ultime esperienze non sono state positive, ma l'ex mister di Milan e Fiorentina ha voglia di tornare in panchina: "Ho approfittato di questo periodo per studiare e riflettere. Non voglio sbagliare la prossima scelta", ha detto a La Gazzetta dello Sport.

Complimenti a Mancini: "È partito da zero e ha proposto un calcio divertente, riuscendo a praticarlo con un gruppo unito. È stato lui il vero fuoriclasse dell'Italia".