Montervino: "A Napoli non abbiamo mai visto il vero Milik, punte come lui costano 100 mln!"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Noi il vero Milik a Napoli non l'abbiamo visto, questo ragazzo è due anni indietro. Credo che per come la Juve vuole giocare, e lui non va lì per fare il titolare, può essere un valore aggiunto. Prime punte con le qualità delle seconda punta ce ne sono poche in giro, e quelle che ci sono valgono 100 mln".